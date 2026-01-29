Cà Mau mất 30 tỷ đồng vì thiên tai năm 2025

Dự báo thiên tai trong năm 2026

Cà Mau vừa có báo cáo công tác phòng, chống thiên tai, trong đó dự báo những tháng đầu năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính. Những tháng cuối năm tiếp tục duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng, không loại trừ khả năng chuyển sang El Nino vào cuối năm 2026, đầu năm 2027.

Trong năm 2026, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, xấp xỉ trung bình nhiều năm; trong đó khoảng 5-7 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Bên cạnh đó, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc xoáy, sét, mưa lớn cục bộ, gió mạnh, sóng lớn trên biển, có xu hướng xảy ra với cường độ mạnh và tần suất gia tăng, nhất là thời kỳ chuyển mùa và giai đoạn gió mùa hoạt động mạnh.

Mưa lớn, triều cường làm ngập đường phố (Ảnh minh họa: CTV).

Theo báo cáo của Cà Mau, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện nhiều trong những tháng đầu năm 2026, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Mùa mưa tại tỉnh này dự kiến bắt đầu vào nửa đầu tháng 5 và kết thúc vào khoảng giữa tháng 11.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 3, tập trung chủ yếu trong các tháng 4-5; số ngày và cường độ nắng nóng không gay gắt, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tương đương mùa khô năm 2025.

Mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh Cà Mau chịu ảnh hưởng của triều Biển Đông và Biển Tây. Từ nay đến tháng 7, mực nước có xu hướng xuống thấp dần, chân triều ở mức thấp nhất trong năm; khoảng tháng 8-12, mực nước tăng dần và đạt đỉnh vào các tháng 11-12.

Khu vực ven Biển Tây cần đề phòng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây nước dâng bất thường trong các tháng 7-8; từ tháng 10-12 xuất hiện các kỳ triều cường cao, với mực nước cao nhất tại các trạm đo tương đương cùng kỳ năm 2025.

Cà Mau cũng dự báo rằng, các tháng còn lại của mùa khô năm 2026 ít có khả năng xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, không nghiêm trọng như giai đoạn 2023-2024.

Thiên tai làm thiệt hại hơn 30 tỷ đồng trong năm 2025

Cà Mau cho biết, trong năm 2025, tỉnh này có 18 đợt triều cường, trong đó có 5 đợt cao, mực nước tại 4 trạm đo (Năm Căn, Sông Đốc, Cà Mau và Phước Long) vượt mức lịch sử. Tình trạng mưa lớn kéo dài, dông, sét và xói lở bờ biển, bờ sông diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn gây hư hại nhà dân (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Qua thống kê cho thấy, thiên tai làm chết 7 người, 2 người bị thương, 5 thuyền viên mất tích, 14 phương tiện bị chìm; có hơn 1.000 căn nhà bị thiệt hại, hư hỏng, ngập nước; sạt lở đất ven sông và hư hỏng đường giao thông hơn 51km; nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại,…

"Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai trong năm 2025 ước tính hơn 30 tỷ đồng", theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau.

Cà Mau đánh giá, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển có xu hướng gia tăng cả về mức độ và phạm vi. Trong khi đó, hiện chưa có cơ chế, chính sách cụ thể để huy động nguồn lực xã hội hóa từ tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xử lý sạt lở, dẫn đến việc khắc phục chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước; nhiều khu vực sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm chưa được đầu tư xử lý kịp thời.

Từ những dự báo thiên tai trong năm 2026 và còn một số hạn chế đã được đưa ra, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia quan tâm tăng cường hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phòng, chống thiên tai cho tỉnh, đặc biệt là cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Kiến nghị Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ khoảng 13.170 tỷ đồng cho 16 dự án khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển; Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét cho phép Cà Mau thí điểm thực hiện các công trình phòng, chống thiên tai theo cơ chế đặc thù với những nội dung chính sách phù hợp với thực tế.