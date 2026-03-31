Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh cạnh mương nước ở TPHCM

Ngày 31/3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Bình Giã điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ bên cạnh mương nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân tại ấp Lộc Hòa (xã Bình Giã) đi tưới nước cây và phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bỏ bên mương nước.

Công an đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân giới tính nam, còn dây rốn. Công an nhận định bé trai vừa chào đời và bị bỏ tại khu vực này.

Trước đó, khoảng 5h45 ngày 30/3, người dân tại ấp Lò Vôi (xã Long Hải) phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 2,5kg, còn dây rốn, bị bỏ rơi bên đường.

Bé trai sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để theo dõi, chăm sóc. Chính quyền xã Long Hải đã phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé.