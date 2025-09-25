Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy ở TPHCM

Ngày 25/9, cơ quan chức năng đang điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh trong thùng giấy bên đường ở phường Trung Mỹ Tây.

Thi thể trẻ sơ sinh được đặt trong thùng giấy ở phường Trung Mỹ Tây (Ảnh: Lam Giang).

Khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện thùng carton bên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, có dấu hiệu bất thường. Đến kiểm tra, người dân tá hỏa khi phát hiện bên trong thùng giấy có một thi thể trẻ sơ sinh.

Theo nhân chứng, thời điểm trên, thi thể trẻ sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn. Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.