Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nổi trên sông

Mới đây, mạng xã hội đã đăng tải thông tin, hình ảnh phát hiện trẻ sơ sinh nổi trên sông, được cho là ở một xã của tỉnh Cà Mau.

Thông tin và hình ảnh trên mạng xã hội về việc phát hiện trẻ sơ sinh nổi trên sông (Ảnh chụp lại từ Facebook: Nhàn TV).

Ngày 7/3, thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hưng Mỹ (tỉnh Cà Mau) xác nhận có vụ việc này và công an đang làm rõ.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Hưng Mỹ, trước đó một người dân ở ấp Rau Dừa (xã Hưng Mỹ) trong lúc đi chơi khu vực gần nhà, phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nổi trên sông Ba Vinh.

Thời điểm phát hiện, thi thể nằm sấp, chưa rõ giới tính.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương đã ghi nhận hiện trường, tiếp tục làm rõ thân nhân của trẻ.