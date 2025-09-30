Phát hiện thi thể nam giới trong lô cốt bỏ hoang ở Nha Trang

Chiều 30/9, lãnh đạo phường Bắc Nha Trang cho biết công an địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới trong một lô cốt trên đường Nguyễn Xiển.

Trước đó, 2 nhân viên điện lực đang kéo dây điện tại đường Nguyễn Xiển (phường Bắc Nha Trang) thì phát hiện mùi lạ. Lúc này, một nhân viên nhìn vào lô cốt bỏ hoang gần đó, thấy thi thể người. Nhân viên điện lực đã hô hoán, trình báo công an địa phương.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới trong lô cốt (Ảnh: Đức Anh).

Nhận tin báo, công an cùng lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Nạn nhân được xác định là nam giới, song chưa rõ danh tính. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần áo màu đen, trên tay đeo đồng hồ, bên cạnh có một ba lô.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Quân y 87 để phục vụ công tác điều tra.