Chủ tịch xã giúp em trai “biến” đất công thành tư khiến 5 cán bộ liên lụy

Ngày 25/9, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 (Khánh Hòa), đã ban hành cáo trạng truy tố ra Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử 6 cán bộ có các hành vi phạm tội về quản lý đất đai xảy ra tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ, tỉnh Khánh Hòa (nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa).

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Nam, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Trần Công Danh, cựu công chức địa chính UBND xã Vạn Thạnh, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

UBND xã Vạn Thạnh (cũ), nơi các cán bộ làm việc để xảy ra sai phạm về quản lý đất đai (Ảnh: Đức Anh).

Các bị can Lê Hoàng Vương, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Lâm Tuấn Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ; Nguyễn Quốc Duy, cựu Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ và Võ Thành Sơn, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh cũ, bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2024, quá trình thanh tra tại xã Vạn Thạnh, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất nên chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với 5 thửa đất tại xã Vạn Thạnh, 6 cán bộ nêu trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thiếu trách nhiệm, không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý đất đai.

Hậu quả, nhà nước bị mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất, với tổng giá trị tại thời điểm cấp sổ đỏ là hơn 2,85 tỷ đồng.

Trong 5 thửa đất này, có 2 thửa đất được Nguyễn Thanh Nam giúp em trai ruột mình là N.T.Q. hợp thức hóa đất công thành đất tư.

Cụ thể, tháng 4/2017, ông Q. nhờ anh ruột là Nguyễn Thanh Nam thời điểm đó giữ chức Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, làm giúp hồ sơ đăng ký, cấp sổ đỏ để cùng nhau bán kiếm lời.

Cáo trạng nêu rõ, Nam biết khu đất này bỏ hoang, không người sử dụng, thuộc quyền quản lý của nhà nước, tuy nhiên vẫn chỉ đạo cấp dưới là Trần Công Danh, khi đó là công chức địa chính xã Vạn Thạnh, tìm cách hợp thức hóa hồ sơ để cấp sổ đỏ 2 thửa đất trên cho em ruột.

Nhận chỉ đạo từ cấp trên vì nể nang, củng cố địa vị công tác, Danh đã giúp cựu chủ tịch xã hợp thức hóa hồ sơ có liên quan. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Nam chỉ đạo Lê Hoàng Vương, khi đó giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, ký xác nhận vào hồ sơ.

Cáo trạng cáo buộc, do không kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và một phần do sự nể nang cấp trên, bị can Vương đã ký xác nhận vào 2 đơn đăng ký. Sau đó, hồ sơ được chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh.

Tại cấp huyện, Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Duy, Võ Thành Sơn đã thiếu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tin tưởng cấp dưới nên đã ký các văn bản, tờ trình chuyển UBND huyện Vạn Ninh cấp sổ đỏ cho 2 thửa đất của em trai cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh.

Sau khi có sổ đỏ, Nguyễn Thanh Nam bán 2 thửa đất cho một người ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với giá 6,8 tỷ đồng. Nhận được tiền bán đất, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh đã chi cho em trai 700 triệu đồng, trực tiếp hưởng lợi 6,1 tỷ đồng.