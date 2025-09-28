Bất tỉnh vì phê thuốc, du khách nước ngoài bị trộm cắp tài sản ở Nha Trang

Ngày 28/9, Công an phường Bắc Nha Trang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thải (53 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, 13h ngày 25/9, ông Thải chạy xe máy đến khu vực chân cầu Trần Phú (phường Bắc Nha Trang), để hành nghề xe ôm. Tại đây, ông này gặp nam du khách B.D. (quốc tịch Nga) đang đi bộ, trên vai đeo ba lô màu đen nên tiến lại mời hút thuốc.

Thời điểm ông Thải mời du khách người Nga hút thuốc, sau đó trộm tài sản của nạn nhân (Ảnh: Công an phường Bắc Nha Trang).

Được mời, ông B.D. đồng ý và ngồi lên xe máy để ông Thải chở đến công viên Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang). Tại đây, lái xe ôm đưa tẩu thuốc cho du khách Nga hút. Gần 15 phút sau, người này có biểu hiện phê thuốc, mất kiểm soát rồi nằm bất tỉnh.

Nguyễn Văn Thải đã lục túi quần và ba lô của nạn nhân, lấy đi 1 điện thoại, 1 máy tính xách tay cùng 2 triệu đồng tiền mặt rồi rời đi.

Số tài sản trộm được, ông Thải mang đến một cửa hàng điện thoại trên đường 2 tháng 4 (phường Bắc Nha Trang), bán được 2,7 triệu đồng.

Sau khi tỉnh dậy, du khách Nga phát hiện toàn bộ tài sản đã bị mất nên đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang triển khai lực lượng truy xét nghi can. Đến ngày 27/9, công an phát hiện và bắt giữ ông Thải, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thải khai nhận toàn bộ hành vi trộm tài sản của du khách người Nga.