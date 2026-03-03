Phát hiện thi thể du khách bị mất tích ở biển Nhật Lệ

Ngày 3/3, đại diện Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) xác nhận anh L.V.T. (SN 1986, trú tại xã Thổ Trang, tỉnh Phú Thọ), người bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Nhật Lệ hôm 28/2, đã được tìm thấy.

Chiều cùng ngày, ngư dân đã phát hiện thi thể anh T. trên vùng biển thôn Tân Định thuộc xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, cách vị trí gặp nạn gần 20km.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Nhật Anh).

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, gia đình nạn nhân đã tiếp nhận thi thể anh T. để đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 28/2, anh T. cùng 3 người bạn ra tắm biển Nhật Lệ. Trong lúc tắm, người đàn ông không may bị sóng lớn cuốn trôi và mất tích. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong nhiều ngày qua.