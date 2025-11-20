Quần đảo Cát Bà: Danh thắng Việt Nam vươn tầm quốc tế

Tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveller (Mỹ) công bố danh sách 8 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á trong bài viết "Which is the best island in Southeast Asia for you?" đăng ngày 25/10.

Trong đó đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này. Cát Bà được tạp chí mô tả là "điểm đến lý tưởng cho những người yêu phiêu lưu" là nơi du khách có thể leo núi, chèo kayak và khám phá hàng trăm hòn đảo nhỏ giữa vùng biển xanh ngọc bích của vịnh Lan Hạ.

Quần đảo Cát Bà (Ảnh: Toàn Vũ).

Trước đó, ngày 27/9, tại kỳ họp lần thứ 37 của Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB ICC), quần đảo Cát Bà (Hải Phòng, Việt Nam) tiếp tục được xướng danh trong danh sách các Khu dự trữ sinh quyển thế giới sau đợt đánh giá định kỳ 10 năm lần thứ hai (2014-2024). Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của UNESCO đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tại Cát Bà.

Bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển

Là hòn đảo lớn thứ 3 của Việt Nam, Cát Bà cùng gần 400 hòn đảo lớn nhỏ bao quanh tạo nên quần đảo Cát Bà, được ví như chuỗi ngọc xanh giữa vịnh Bắc Bộ.

Nơi đây sở hữu tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp. Quần đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia như Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới; Di sản Thiên nhiên Thế giới (cùng với Vịnh Hạ Long); Vườn Quốc gia Cát Bà.

Nơi đây cũng hội tụ đầy đủ các hệ sinh thái tiêu biểu của Việt Nam như rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và hệ thống các hang động là nơi sinh tồn của hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó có các loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, đặc biệt là voọc Cát Bà, loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, hiện tồn tại duy nhất ở Việt Nam.

Khu Dự trữ sinh quyển, Vườn Quốc gia Cát Bà (Ảnh: Hữu Nghị).

Vườn Quốc gia Cát Bà là một trong những vườn quốc gia có sự đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam với khoảng 1.600 loài thực vật bậc cao, 63 loài thú, 209 loài chim, 58 loài bò sát, 401 loài côn trùng… Trong đó có nhiều loài quý hiếm và đặc hữu như trầm hương, voọc Cát Bà, hươu sao, hồng hoàng, đại bàng đầu nâu.

Bên cạnh đó, phía Đông Nam của đảo Cát Bà có vịnh Lan Hạ, với nhiều bãi cát nhỏ, nước trong và xanh, sóng nhỏ.

Cát Bà là nơi duy nhất trên thế giới có Voọc Cát Bà (Trachypithecus francoisi polyocephalus). Dự án bảo tồn loài voọc quý hiếm này, do Vườn Quốc gia Cát Bà điều phối từ năm 2000, đã mang lại kết quả khích lệ: số lượng voọc từ khoảng 40 cá thể nay đã tăng lên 76 cá thể vào năm 2023. Đây là minh chứng điển hình cho sự kiên trì và hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn dài hạn.

Song song với bảo tồn, Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà đã triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế chất lượng cao. Du lịch sinh thái, dịch vụ gắn nhãn sinh quyển và quỹ phát triển bền vững do tình nguyện viên điều hành đã tạo động lực mạnh mẽ cho cộng đồng địa phương. Mô hình này vừa đem lại sinh kế, vừa khuyến khích người dân tham gia trực tiếp vào công tác bảo tồn.

Sự ghi nhận và động lực mới

Việc Cát Bà được National Geographic Traveller xếp hạng trong top những hòn đảo đẹp nhất Đông Nam Á khẳng định sức hút của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo thông tin của Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải, trong tháng 11, Cát Bà đón hơn 201.925 lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế ước đạt 105.051 lượt.

Qua đó, nâng tổng số khách quốc tế đến Cát Bà từ đầu năm đến nay đạt hơn 4,33 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 6,2% kế hoạch năm, Quần đảo Cát Bà tiếp tục lựa chọn mô hình du lịch chủ đạo là du lịch sinh thái, gắn bảo tồn với khai thác bền vững.

Nhiều dự án quy mô lớn, như khu du lịch - thương mại Vịnh Trung tâm Cát Bà trị giá hơn 12.500 tỷ đồng, đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong du lịch từ giao thông, nước sạch đến xử lý rác thải, cùng các dự án giao thông xanh và thu phí khách du lịch vào Khu du lịch quốc gia Cát Bà.

Cát Bà tiếp tục khẳng định vị thế là nơi hội tụ các sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên và xây dựng mô hình kinh tế chất lượng. Đây là thông điệp mạnh mẽ về cam kết bảo tồn gắn với phát triển của Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.