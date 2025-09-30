“Nữ hoàng linh trưởng” ở Sơn Trà bị dính bẫy thú

Ngày 30/9, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, xác nhận một cá thể voọc chà vá chân nâu trưởng thành vừa được người dân giải cứu sau khi vướng bẫy thú trên núi Sơn Trà.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhóm nhiếp ảnh gia khi tác nghiệp tại khu vực Bãi Cát Vàng, đã phát hiện con voọc này bị kẹt trong bẫy làm bằng sợi cáp, treo trên cây sung.

Cá thể voọc chà vá chân nâu bị vướng bẫy thú trên núi Sơn Trà (Ảnh: Phạm Phùng).

Chiếc bẫy siết chặt vào chân trước khiến cá thể voọc bị thương, không thể di chuyển.

Một thành viên nhóm nhiếp ảnh đã nhanh chóng leo lên cây, dùng kìm cắt đứt sợi cáp, giải thoát thành công cho cá thể động vật quý hiếm này.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết, tiếp nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm có mặt tại hiện trường, ghi nhận tình trạng và khẳng định cá thể voọc đã an toàn.

Một dạng bẫy thú rừng làm bằng sợi cáp trên núi Sơn Trà (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) là một loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm và đang trong tình trạng nguy cấp tại Việt Nam.

Loại động vật này được tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng nhờ vẻ đẹp rực rỡ và hiếm có.

Tại núi Sơn Trà, quần thể voọc chà vá chân nâu được ghi nhận từ năm 1969, hiện nay có hơn 1.300 cá thể sinh sống. Chúng hoạt động ban ngày, chủ yếu ăn lá, song đôi khi cũng bổ sung thêm quả và hạt tùy mùa.