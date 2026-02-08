Phát hiện kho mỹ phẩm, thực phẩm rởm trên thùng xe đầu kéo

Ngày 8/2, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai cá nhân về hành vi kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hai cá nhân bị xử phạt là N.T.X. (53 tuổi) và N.V.H. (36 tuổi), cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan chức năng tiêu hủy số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, Đội Quản lý thị trường Thương mại điện tử, cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra xe đầu kéo mang biển kiểm soát 60H-024.xx. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có chứa nhiều mỹ phẩm và thực phẩm.

Kết quả xác minh cho thấy, số mỹ phẩm thuộc sở hữu của bà X. và số thực phẩm thuộc sở hữu của ông H.. Cả hai cá nhân đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Số hàng hóa vi phạm bao gồm 3.150 sản phẩm mỹ phẩm (2.400 hộp bảng phấn bắt sáng, tạo khối hiệu JUDYDOLL và 750 hộp xịt khóa nền hiệu FILL) với tổng giá trị hơn 490 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 9.300 sản phẩm thực phẩm (4.800 gói bột nêm gia vị hiệu J-G, hơn 4.000 gói sốt cà chua hiệu J-G cùng các gói dầu ăn) với tổng giá trị 271 triệu đồng.

Với hành vi vi phạm nêu trên, bà X. và ông H. đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt mỗi người 90 triệu đồng.

Đồng thời, toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hồ sơ công bố, thông tin truy xuất, không rõ đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm, chất lượng hàng hóa đã bị buộc tiêu hủy. Việc tiêu hủy nhằm loại bỏ các sản phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng và không đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người.