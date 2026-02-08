Phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn

Ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng chức năng của đơn vị đã triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.

Cụ thể, ngày 28/1, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm (viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố, bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong đường dây này, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, làm việc và cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Đến ngày 30/1, tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng khám xét thêm 4 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc và địa điểm cất giấu hàng hóa trong đường dây do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990), cùng trú tại thành phố Hà Nội, cầm đầu.

Tại đây, cảnh sát đã thu giữ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm các loại như: viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp…

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 2 đường dây vừa triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc và thực phẩm các loại. Trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm.

Thuốc, thực phẩm chức năng do các đối tượng sản xuất và bán ra thị trường (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất, gồm: 1,1 tấn viên nén; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác; cùng 15 loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, hoàn thiện sản phẩm.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu lợi hơn 50 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai lực lượng, triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (thuốc đông y chữa bệnh xương khớp) trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TPHCM.

Khám xét đồng loạt 5 địa điểm là chỗ ở và nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 35 thùng carton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như: Profeessor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (khớp đỏ), Cường Lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa Cốt Thần Kinh Cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não Đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét tại nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tất cả các loại thuốc trên đều ghi nguồn gốc nước ngoài trên bao bì, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.