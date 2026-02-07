Khởi tố 9 đối tượng phát tán hơn 15 triệu tin nhắn chứa "link độc"

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về hành vi làm, mua bán căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, thẻ an sinh xã hội của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; giả mạo Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của nhiều người trong và ngoài nước.

5 trong số 9 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, sau đó phát tán hơn 15 triệu tin nhắn chứa đường link giả mạo đến các tài khoản Facebook, Instagram trong và ngoài nước; mục đích để lừa đảo người dùng cung cấp thông tin đăng nhập sau đó chiếm đoạt.

Quá trình thực hiện hành vi trên, các đối tượng đã làm giả giấy tờ tùy thân của nhiều người nhằm mạo danh chủ sở hữu, xác thực danh tính để bẻ khóa, chiếm đoạt quyền điều khiển những tài khoản Facebook, Instagram này.

Nhà chức trách cho hay, cơ quan điều tra đã thu giữ 12 bộ máy vi tính, 9 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ giả cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Giấy tờ mà các đối tượng thực hiện mua bán (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân không mua bán, trao đổi các giấy tờ giả trên không gian mạng; Tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ hoặc tin nhắn khả nghi; Nên đặt mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ; không dùng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản.