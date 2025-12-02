Phát hiện công Ấn Độ quý hiếm ở thác nước, người dân báo kiểm lâm

Ngày 1/12, theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm Như Xuân, lực lượng chức năng của đơn vị phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ đã tiếp nhận và bàn giao 3 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm cho Vườn quốc gia Xuân Liên để chăm sóc.

Trước đó, gia đình ông Hà Thanh Xuyến (trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ) phát hiện 3 cá thể động vật xuất hiện tại khu vực thác Đồng Quan, thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 3 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Như Xuân).

Ngay sau khi phát hiện, ông Xuyến đã báo cho Hạt Kiểm lâm Như Xuân và chính quyền địa phương.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định 3 cá thể động vật gồm: 2 con công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus) và 1 khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis).

Cá thể công Ấn Độ (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Như Xuân).

Cả 3 cá thể nêu trên đều thuộc nhóm IIB - nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm.