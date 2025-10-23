Hai cá thể khỉ quý hiếm được phát hiện trong vườn nhà dân ở Quảng Trị

Ngày 23/10, Hạt Kiểm lâm Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng của đơn vị phối hợp cùng UBND xã Hướng Hiệp thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, UBND xã Hướng Hiệp nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Trung (trú tại thôn Khe Hà) về việc phát hiện 2 con khỉ bị lạc vào vườn nhà.

Lực lượng chức năng thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên (Ảnh: Văn Phú).

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hướng Hiệp đã chỉ đạo Công an xã và Phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đakrông kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy có cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) nặng 4,6kg và cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) nặng 3,5kg.

UBND xã Hướng Hiệp đã tiếp nhận, chăm sóc tạm thời 2 cá thể khỉ nói trên và phối hợp với cơ quan chuyên môn để hoàn thiện thủ tục, đảm bảo điều kiện thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.