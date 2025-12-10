Người dân bàn giao chim hồng hoàng quý hiếm cho kiểm lâm ở Tây Ninh

Ngày 10/12, ông Nguyễn Văn Cu (ngụ ấp 1, xã Nhựt Tảo) đã bàn giao một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh) để chăm sóc, cứu hộ.

Ông Cu bàn giao chim hồng hoàng cho lực lượng chức năng (Ảnh: N.H.).

Trước đó, ông Cu phát hiện một con chim lạ bay vào ruộng. Nhận thấy đây là loài quý hiếm và sợ con vật nguy hiểm, gia đình ông đã bắt giữ và trình báo Công an xã Nhựt Tảo.

Tiếp nhận con vật, cán bộ kiểm lâm cho biết, đây là chim hồng hoàng (Buceros Bicornis), loài thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm Thông tư 27/2025/TT-BNNMT.

Cá thể chim nói trên còn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương, nặng khoảng 2,5kg.

Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã đưa cá thể chim về chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về môi trường tự nhiên.