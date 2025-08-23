Đi hái nấm, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương khô trên núi

Ngày 23/8, Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nhân thân của bộ xương khô trên núi.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, 3 người dân tại thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai đi hái nấm trên núi thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai bất ngờ phát hiện chiếc áo khoác màu trắng cùng dây thắt lưng đang quấn trên cành cây.

Bộ xương khô được người dân phát hiện trên núi (Ảnh: Chí Anh).

Người dân lại gần hốt hoảng phát hiện dưới gốc cây có bộ xương, nghi là hài cốt người nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Chư A Thai đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, nhân thân nên đã thu mẫu xương, quần áo để phục vụ điều tra và nhận dạng.

Cùng ngày, chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng nạn nhân tại nghĩa trang xã Chư A Thai.