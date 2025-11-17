Phát hiện bé trai sơ sinh kèm mảnh giấy nhờ nuôi hộ

Sáng 17/11, chính quyền xã Tân Kỳ xác nhận đang làm các thủ tục pháp lý sau khi một bé trai sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà dân, kèm theo một mảnh giấy viết tay nhờ nuôi hộ.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 20h45 ngày 16/11, khi bà Phạm Thị Nga (trú xóm Tân Văn, xã Tân Kỳ) nghe tiếng trẻ khóc phía ngoài cổng nhà mình. Khi kiểm tra, bà Nga phát hiện một bé trai được đặt trong chiếc làn nhựa màu trắng. Bên cạnh cháu bé là một hộp sữa, túi bỉm và vài bộ quần áo sơ sinh.

Bé trai 5 ngày tuổi được phát hiện bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đáng chú ý, người bỏ rơi cháu bé đã để lại một mảnh giấy với nội dung: "Do hoàn cảnh cháu không nuôi được, cháu xin gửi gia đình nuôi hộ cháu, cháu cảm ơn nhiều ạ".

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc. Lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cháu bé và phát đi thông báo rộng rãi để tìm kiếm người thân của cháu.

Mảnh giấy được cho là người mẹ cháu bé bỏ lại với lời nhắn ngắn gọn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước mắt, cháu bé đã được giao cho gia đình bà Nga chăm sóc tạm thời. Trong thời gian này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.