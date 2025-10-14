Cô gái lặng lẽ rời bệnh viện bỏ lại bé trai sơ sinh

Ngày 14/10, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, một bé trai bị bỏ rơi tại bệnh viện đã được bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi chăm sóc.

Trước đó, một cô gái đưa bé trai sơ sinh đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi để được chăm sóc sau sinh. Người này cho biết vừa sinh con, lo sợ có biến chứng nên đến bệnh viện để được theo dõi.

Cháu bé được Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội chăm sóc (Ảnh: Kim Ny).

Thời điểm đó, sản phụ không mang theo giấy tờ tùy thân và cam kết sẽ bổ sung sau. Bệnh viện đã tiếp nhận, chăm sóc cho hai mẹ con. Sau 5 ngày nằm viện, người mẹ lặng lẽ bỏ đi để lại bé trai tại bệnh viện.

Bé trai được các y, bác sĩ tiếp tục chăm sóc sau đó bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.

Theo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, qua tiếp xúc với các y, bác sĩ, sản phụ chỉ cho biết sinh năm 2003, các thông tin về quê quán, nhân thân không được tiết lộ.