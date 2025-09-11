Đi nhận tiền lễ về, phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà

Sáng 11/9, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, thành phố Huế, cho biết chính quyền phường đang làm các thủ tục cần thiết để giải quyết trường hợp bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 10/9, bà Đ.T.N.C. (trú tại đường Sơn Xuyên, Khu Quy hoạch Bàu Vá, phường Thủy Xuân) đến nhà Tổ trưởng tổ dân phố để nhận tiền lễ 2/9. Khi quay trở về, bà phát hiện một bé trai sơ sinh được bọc trong chiếc khăn hồng, đội mũ màu đỏ bị ai đó mang đến để trước cửa nhà mình.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân tại thành phố Huế (Ảnh: Người dân cung cấp).

Bà C. đã bế cháu bé đến nhà Tổ trưởng tổ dân phố để báo cáo sự việc, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện UBND phường Thủy Xuân và các lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà Tổ trưởng tổ dân phố, lập biên bản ghi nhận sự việc.

Theo lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân, trước mắt phường tạm giao cháu bé cho bà Đ.T.N.C. chăm sóc, sau đó sẽ tìm phương án giải quyết phù hợp.