TPHCM tiếp nhận hàng tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Chiều 29/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Buổi lễ có sự tham dự của bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Vận động cứu trợ thành phố.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Vận động cứu trợ thành phố, đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 27 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền, hàng hóa gần 7,5 tỷ đồng và 50.000 USD.

Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam trao khoản đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng, từ Quỹ AEON 1%, các công ty thành viên cùng đội ngũ nhân viên, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng hai cơn bão Matmo và Bualoi. Trong đó, phần hàng hóa có trị giá 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đời sống hàng ngày của người dân vùng bị ảnh hưởng.

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh (bên trái) tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân (Ảnh: Hoàng Anh).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ, thành phố trân trọng cảm ơn sâu sắc những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tập đoàn quốc tế, cùng nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp ủng hộ. Những đóng góp, ủng hộ này là nguồn lực quý báu, giúp nhân dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, trẻ em sớm được đến trường.

"Những con số không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, tình dân tộc mà còn khẳng định truyền thống “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, luôn tiên phong, sẵn sàng sẻ chia khó khăn với đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ. Ngay sau khi phát động, thành phố đã nhanh chóng chuyển kinh phí và hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề", bà Trương Thị Bích Hạnh nói.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 27 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (Ảnh: Hoàng Anh).

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Tezuka Daisuke, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam cho biết, đơn vị đã ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão, lũ các sản phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt hằng ngày nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm tái thiết và ổn định cuộc sống. Ở giai đoạn hậu thiên tai, khi người dân bắt đầu dựng lại mái ấm, những vật dụng này sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu và mang lại sự an tâm, ấm áp cho mỗi gia đình.

“Chúng tôi hy vọng rằng, với những đóng góp và hỗ trợ thiết thực này có thể chung tay sẻ chia phần nào những khó khăn, mất mát của người dân, cùng đồng hành hỗ trợ người dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai và nhanh chóng ổn định lại cuộc sống”, ông Tezuka Daisuke bày tỏ.