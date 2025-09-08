Nghiên cứu phát triển đô thị sân bay “bốn trong một" ở Quảng Trị

Ngày 8/9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương đã nhận thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 và việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị trong việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào thành tựu chung của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị (Ảnh: Trường Nhật).

Về các dự án trọng điểm ở Quảng Trị, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng xem xét đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh này về việc nâng cấp quy mô Cảng hàng không Quảng Trị lên cấp cao hơn. Giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Trị chủ động nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh theo thẩm quyền các quy hoạch liên quan trong phạm vi khu vực giữa sông Bến Hải và sông Thạch Hãn để phát triển đô thị sân bay “bốn trong một”, gồm: Đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ cao và dịch vụ, với trung tâm là Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị chính thức khởi công vào ngày 6/7/2024, quy mô hơn 265ha, tổng vốn đầu tư trên 5.800 tỷ đồng. Dự án này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho khu vực.

Cảng hàng không Quảng Trị được thiết kế đạt tiêu chuẩn 4C và sân bay quân sự cấp II, có khả năng khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu phục vụ 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trình trọng điểm tại Quảng Trị vào tháng 7 (Ảnh: Nhật Anh).

Đối với dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng hàng không Đồng Hới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn, hoàn thành vào dịp 30/4/2026.

Việc đồng loạt đẩy nhanh các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là hai dự án sân bay, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho Quảng Trị nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Về Khu bến cảng Mỹ Thủy, Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nhà đầu tư và các cơ quan triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành bến số 1 vào tháng 11, bến số 2 vào tháng 3/2026, tiếp tục đẩy nhanh thủ tục để khởi công bến số 3 và 4.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu đề nghị của nhà đầu tư để quy hoạch phát triển khu thương mại tự do tại khu vực Cảng Mỹ Thủy, nghiên cứu triển khai đầu tư tuyến đường từ Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) về Cảng Mỹ Thủy.