Phá dỡ hàng trăm ngôi nhà để thi công mở rộng đại lộ đẹp nhất Thanh Hóa

Đại lộ Lê Lợi dài 3km là con đường nội đô đẹp nhất thành phố Thanh Hóa cũ, nay thuộc địa bàn 2 phường Đông Quang và Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều năm qua, đoạn đại lộ từ cầu vượt Phú Sơn đến vành đai phía Tây rất hẹp, thắt cổ chai nên thường xuyên gây ùn tắc giao thông, nhất là giờ cao điểm. Để giải quyết thực trạng này, tháng 5/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư mở rộng đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn (phường Hạc Thành) đến cầu Đống (phường Đông Quang).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nhằm nâng cấp, mở rộng đại lộ Lê Lợi với chiều dài 1,5km, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 720 tỷ đồng. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 367 hộ và 15 tổ chức với diện tích 6,2ha.

Dự kiến ban đầu, công trình hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025 nhưng mới được gia hạn đến tháng 7 do chậm trễ giải phóng mặt bằng và thay đổi chính sách khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ghi nhận, dịp đầu tháng 2, công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án được triển khai rầm rộ. Nhiều căn nhà kiên cố cao tầng của người dân đã được phá dỡ để mở rộng đại lộ Lê Lợi.

Nhiều ngôi nhà cao tầng ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa phải cắt bỏ một phần để nhường đất phục vụ dự án.

Một ngôi nhà của người dân buộc phải tháo dỡ toàn bộ để đơn vị thi công mở rộng đại lộ.

Trên công trường, nhiều máy xúc được huy động để phá dỡ các căn nhà thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Dọc đại lộ có nhiều căn biệt thự với diện tích hàng nghìn m2 và một số ngôi nhà 2 tầng không thuộc diện tháo dỡ, chỉ cắt bỏ một phần sân vườn.

Nhiều gia đình chưa bị thu hồi hết diện tích đất ở đang xây mới lại nhà hoặc sửa chữa.

Tại một số vị trí đã giải phóng mặt bằng xong, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện hạng mục cống thoát nước, bóc phong hóa nền đường.

Hệ thống dây điện, dây cáp mạng Internet còn ngổn ngang dọc công trường thi công. Người dân phải dùng thang để chằng chống.

Dọc dự án, cầu Cao bắc qua kênh Bắc và cầu Đống bắc qua sông nhà Lê, đã được đơn vị thi công hoàn thiện phần đế móng, mở rộng diện tích. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn (đơn vị được giao chủ đầu tư dự án) cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã được gần 90%.

Vị trí dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi (Ảnh: Google Maps).