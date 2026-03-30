HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp đầu tiên của khóa mới để bầu lãnh đạo chủ chốt

Sáng 30/3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2021, triệu tập kỳ họp thứ I nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự khóa mới. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND TPHCM sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND TPHCM có sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương. Về phía thành phố, phiên làm việc có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo các đơn vị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu trước giờ khai mạc kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ I, khóa XI (Ảnh: Hữu Khoa).

Kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ nhất, khóa XI, sẽ nghe Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trong kỳ họp đầu tiên của khóa mới, HĐND TPHCM sẽ thực hiện công tác nhân sự, bầu Chủ tịch HĐND thành phố và các phó chủ tịch. Sau khi thông qua nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND TPHCM khóa XI, các đại biểu sẽ bầu các trưởng ban nhiệm kỳ mới.

Công tác nhân sự của kỳ họp thứ nhất cũng bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND thành phố; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp (Ảnh: Hữu Khoa).

Trước kỳ họp, ban lãnh đạo HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ; các Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Lãnh đạo UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà; các Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy.

Các đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hữu Khoa).

Vừa qua, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM, vừa ký nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với 125 người.

Nghị quyết được ban hành dựa trên việc tổng kết bầu cử và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND. Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM sẽ được báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI.