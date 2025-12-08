Sáng 8/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì làm Chánh Thanh tra TPHCM. Trước đó, ông Phạm Văn Nghì được giao quyền Chánh Thanh tra TPHCM sau khi ông Trần Văn Bảy được HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Phạm Văn Nghì nhận quyết định làm Chánh Thanh tra TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá ông Phạm Văn Nghì là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đạt nhiều thành tích trong công tác.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau sáp nhập, nhiệm vụ sắp tới của ngành thanh tra sẽ rất nặng nề, giúp thành phố kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ các sở ngành, tổ chức. Do đó, công tác thanh tra cần thực hiện thường xuyên để phát hiện kịp thời vi phạm nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu giao nhiệm vụ (Ảnh: Hoàng Quy).

Ông Phạm Văn Nghì (SN 1978, quê tại tỉnh Đồng Tháp), có trình độ Thạc sỹ luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM, ông Phạm Văn Nghì từng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 (cũ), Phó Chánh Thanh tra TPHCM.