Ông Phạm Văn Nghì làm Chánh Thanh tra TPHCM
(Dân trí) - Ông Phạm Văn Nghì được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TPHCM. Trước đó, ông giữ quyền Chánh Thanh tra thành phố sau khi ông Trần Văn Bảy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Sáng 8/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.
Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì làm Chánh Thanh tra TPHCM. Trước đó, ông Phạm Văn Nghì được giao quyền Chánh Thanh tra TPHCM sau khi ông Trần Văn Bảy được HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá ông Phạm Văn Nghì là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đạt nhiều thành tích trong công tác.
Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau sáp nhập, nhiệm vụ sắp tới của ngành thanh tra sẽ rất nặng nề, giúp thành phố kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ các sở ngành, tổ chức. Do đó, công tác thanh tra cần thực hiện thường xuyên để phát hiện kịp thời vi phạm nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
Ông Phạm Văn Nghì (SN 1978, quê tại tỉnh Đồng Tháp), có trình độ Thạc sỹ luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.
Trước khi giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM, ông Phạm Văn Nghì từng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 (cũ), Phó Chánh Thanh tra TPHCM.
Tại kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 14/11, ông Trần Văn Bảy được các đại biểu bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Ông Trần Văn Bảy (SN 1971, quê quán tại tỉnh Đồng Nai), có trình độ Thạc sỹ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.
Ông Trần Văn Bảy từng công tác tại Đại học Luật TPHCM và Sở Tư pháp TPHCM.
Ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 9 cũ từ ngày 16/3/2017 đến hết năm 2020.
Sau lễ công bố thành lập TP Thủ Đức, ông Bảy được sắp xếp, điều động về Ban thực hiện Nghị quyết 1111 của Quốc hội.
Ông Trần Văn Bảy giữ chức Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM từ tháng 3/2021 đến ngày 6/2024.
Từ 5/6/2024 đến nay, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM.