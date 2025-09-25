Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM bổ sung 2 ủy viên

Sáng 25/9, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức lễ công bố quy định về công tác cán bộ. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, các Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền (Ảnh: Đ.N.).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định bổ sung Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng, và Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền vào Ban thường vụ Đảng ủy UBND thành phố. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM hiện có 13 ủy viên.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị ông Dương Hồng Thắng và bà Phạm Thị Thanh Hiền phát huy năng lực, kinh nghiệm đã được trui rèn trong quá trình công tác để cùng Đảng bộ UBND TPHCM thực hiện thắng lợi nghị quyết, phấn đấu đến năm 2030 đưa TPHCM vào nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM, thay mặt nhóm cán bộ nhận nhiệm vụ, hứa sẽ nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Dương Hồng Thắng, sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị. Giai đoạn 2013-2018, ông Thắng công tác tại quận Bình Thạnh cũ. Từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2025, ông làm Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. Từ ngày 1/7, ông Dương Hồng Thắng làm Chánh Văn phòng UBND TPHCM mới sau sáp nhập.

Lãnh đạo UBND TPHCM và lãnh đạo các sở, ngành chúc mừng 2 ủy viên mới của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố. (Ảnh: Đ.N.)

Bà Phạm Thị Thanh Hiền sinh năm 1979, có trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kinh tế chính trị.

Từ tháng 9/2003 đến tháng 11/2004, bà Phạm Thị Thanh Hiền được Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tuyển dụng, phân công về công tác tại huyện Củ Chi. Sau đó, bà được huyện Củ Chi phân công về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi với nhiệm vụ Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi.

Từ tháng 12/2004 đến tháng 6/2008, bà Phạm Thị Thanh Hiền tham gia chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của TPHCM, theo học tại Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM và Australia.

Từ tháng 7/2008 đến tháng 10/2009, bà Phạm Thị Thanh Hiền đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Củ Chi. Từ tháng 11/2009 đến tháng 6/2011, bà là Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Củ Chi.

Từ tháng 7/2011 đến tháng 10/2013, bà Phạm Thị Thanh Hiền là Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Cội cũ. Từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2014, bà Phạm Thị Thanh Hiền là Trưởng Phòng Nội vụ huyện Củ Chi. Từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015, bà Phạm Thị Thanh Hiền là Chánh Văn phòng Huyện ủy Củ Chi. Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2021, bà là Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 2/2025, bà Phạm Thị Thanh Hiền làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi. Từ tháng 2/2025 đến 7/2025, bà Phạm Thị Thanh Hiền giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 1/7 vừa qua, bà Phạm Thị Thanh Hiền làm Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM mới sau sáp nhập.