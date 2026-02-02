Ông Phạm Văn Nghì giữ chức Bí thư Đảng ủy Thanh tra TPHCM

Sáng 2/2, Đảng ủy Thanh tra TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chủ trì.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TPHCM Hà Thị Hồng Hải công bố quyết định của Đảng ủy UBND TPHCM chỉ định Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì giữ chức Bí thư Đảng ủy Thanh tra thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì giữ chức Bí thư Đảng ủy Thanh tra TPHCM (Ảnh: B.N.).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đánh giá đội ngũ cán bộ Thanh tra thành phố được đào tạo bài bản, nắm vững chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc kiện toàn nhân sự được kỳ vọng giúp Thanh tra TPHCM hoạt động ổn định, hiệu quả hơn.

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, công tác Đảng tại một số cơ quan chuyên môn thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức do tập trung nhiệm vụ chuyên môn. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách công tác Đảng dẫn đến nhận thức chưa đầy đủ của một số người đứng đầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định cho ông Phạm Văn Nghì (Ảnh: B.N.).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Thanh tra thành phố tăng cường công tác Đảng, thực hiện nghiêm quy chế, nghị quyết. Trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nhiều, việc tuân thủ quy trình, thủ tục cần được đặt lên hàng đầu nhằm hạn chế rủi ro, sai sót.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý, năm 2026, TPHCM tiếp tục triển khai nhiều chủ trương đặc thù, xác lập yêu cầu cao đối với hoạt động thanh tra. Cán bộ ngành thanh tra cần thực hiện đúng pháp luật, bám sát nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Văn Nghì cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TPHCM. Tân Bí thư Đảng ủy Thanh tra TPHCM khẳng định tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giữ vững nguyên tắc của Đảng, phát huy truyền thống ngành thanh tra và cùng tập thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao.