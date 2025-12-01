Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Nội vụ

Sáng 1/12, Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố.

Bà Trần Thị Kim Hoa (thứ 3 từ trái sang) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Thành phố Đà Nẵng phân công, điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Phân công, điều động ông Trần Thắng Lợi, Chánh Văn phòng Thành ủy, đến công tác tại UBND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm ông Lợi giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố.

Điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Văn Bình, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Các quyết định có thời hạn 5 năm và cán bộ nhận vị trí công tác mới từ ngày 1/12.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ghi nhận cả 3 cá nhân được bổ nhiệm hôm nay đều đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ cấp cơ sở, chuyên môn, các lĩnh vực xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng các cá nhân được phân công, điều động, bổ nhiệm vào cương vị mới và đề nghị mỗi cá nhân tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm.

Giữ gìn đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố về xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, cũng như các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về xây dựng, phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp mới, các cá nhân phải chủ động tiếp cận với những văn bản, quyết định, kết luận mới của Trung ương.

Song song đó, phải sâu sát tình hình thực tiễn, cơ sở của địa phương, lắng nghe ý kiến các phòng, ban, đơn vị chuyên môn để xử lý công việc hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi, giúp các cán bộ lãnh đạo vừa được, phân công, điều động, bổ nhiệm có môi trường làm việc hiệu quả, qua đó phát huy tối đa năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.