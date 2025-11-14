Ông Lưu Văn Trung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 14/11, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, quản lý ngân sách và công tác tổ chức bộ máy của tỉnh trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lưu Văn Trung vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Bảo Vân).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lưu Văn Trung cam kết cùng tập thể HĐND tỉnh Lâm Đồng nỗ lực hết mình, phụng sự nhân dân.

Ông Lưu Văn Trung sinh năm 1974, quê tỉnh Hưng Yên; trình độ Cao cấp lý luận Chính trị, Kỹ sư quản lý đất đai, Thạc sỹ nông nghiệp. Ông từng đảm nhận chức Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng); Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũ.

Ông cũng từng làm Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cũ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông cũ; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông cũ; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông cũ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lưu Văn Trung được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025.