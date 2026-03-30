Ông Lưu Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, nghe Ủy ban bầu cử Lâm Đồng báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết qủa xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Kỳ họp cũng bầu các chức danh chủ chốt gồm chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh; bầu chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tòa án nhân dân khu vực.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND vừa qua; xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu ông Lưu Văn Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 85/85.

Ông Lưu Văn Trung, SN 1974, dân tộc Kinh, quê xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên. Ông Trung có trình độ chuyên môn Kỹ sư quản lý đất đai, Thạc sĩ nông nghiệp; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Lê Văn Trung là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng bầu 6 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông K’Mák, Tiêu Hồng Phúc, Y Quang Bkrông, Nguyễn Thị Thuận Bích, Mai Thị Xuân Trung, Đa Cát Vinh.

Ông K’Mák, SN 1972, dân tộc Mạ, quê tại xã Phú Sơn Lâm Hà, Lâm Đồng. Ông K’Mák có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đại học chuyên ngành Quân sự; trình độ chính trị cao cấp. Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tiêu Hồng Phúc, SN 1979, dân tộc Kinh, quê quán tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng. Ông Tiêu Hồng Phúc có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là Thạc sĩ chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng Kiểm sát; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Tiêu Hồng Phúc là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Y Quang Bkrông, SN 1976, dân tộc M’nông, quê quán xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Ông Y Quang Bkrông có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công, Đại học chuyên ngành Sư phạm ngữ văn; trình độ chính trị cao cấp. Ông Y Quang Bkrông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Thuận Bích, SN 1975, dân tộc kinh, quê quán xã Xuân Phú, Đà Nẵng; trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Triết học, Đại học chuyên ngành Triết học; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Bà Nguyễn Thị Thuận Bích là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Mai Thị Xuân Trung, SN 1973, quê quán phường Liên Chiểu, Đà Nẵng; trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công, Đại học chuyên ngành Luật, Cao đẳng chuyên ngành Kiểm sát; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Bà Mai Thị Xuân Trung là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đa Cát Vinh, SN 1975, dân tộc M’nông, SN 1975, quê quán xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng. Ông Đa Cát Vinh có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Đại học chuyên ngành Luật; trình độ chính trị cao cấp. Ông Đa Cát Vinh là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.