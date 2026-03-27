Ông Nguyễn Hồng Phong được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27/3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Hồng Phong, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Các ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực và ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

Cũng tại kỳ họp đã bầu bầu các ủy viên uỷ ban, trưởng ban Dân tộc và trưởng các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Các lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Phong, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Ông Nguyễn Hồng Phong (SN 1979) quê ở tỉnh Phú Thọ. Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật học.

Trước khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phong từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 1/2025 ông Nguyễn Hồng Phong đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa (Bộ Công an).

Tháng 7/2025, ông Nguyễn Hồng Phong được thăng quân hàm Thiếu tướng, Công an nhân dân.

Ngày 17/9/2025, ông Nguyễn Hồng Phong được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra giữa tháng 10/2025, ông Nguyễn Hồng Phong tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22/1, ông là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa.