Bà Trịnh Thị Minh Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Tại kỳ họp thứ nhất vào chiều 27/3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh. Với số phiếu đồng thuận tuyệt đối, bà Trịnh Thị Minh Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: QMG).

Bà Thanh hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Thành ủy Hạ Long cũ. Bà có trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa mới gồm ông Nghiêm Xuân Cường và ông Nguyễn Đức Thành. Trưởng các ban HĐND tỉnh là bà Phạm Thị Hồng Hạnh (Ban Pháp chế), bà Vũ Ngọc Hà (Ban Kinh tế - Ngân sách), bà Vũ Thị Diệu Linh (Ban Văn hóa - Xã hội).

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Bùi Văn Khắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành.

Ông Khắng hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, từng giữ các chức vụ như Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Lê Văn Ánh, ông Nguyễn Văn Công, ông Vũ Văn Diện và bà Nguyễn Thị Hạnh. UBND tỉnh khóa mới có 15 ủy viên.

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhiệm kỳ mới. Nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và là đô thị lớn tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.