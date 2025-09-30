Trung tướng Nguyễn Văn Gấu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2165 về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/9.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: VGP).

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê ở Vĩnh Long, có trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Trước năm 2019, ông là Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

Năm 2019, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng và được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 9 vào tháng 11/2020.

Đầu năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Sau đó một năm, ông được thăng quân hàm lên Trung tướng, tiếp tục đảm nhận chức Chính ủy Quân khu 9, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Giữa năm 2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.