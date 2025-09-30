Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Sáng 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Gấu tiếp tục điều hành Đại hội đến khi Đại hội hoàn thành các nội dung.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (Ảnh: CTV).

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 71 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 người.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm bà Nguyễn Thị Hương (Phó Bí thư Thường trực), ông Vương Quốc Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Việt Oanh (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1969, quê tại tỉnh Hưng Yên). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ông Thái từng giữ các cương vị: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Phú Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 2.

Tháng 7/2018, ông Thái làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2. Sau đó ông Thái được phân công làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ông Thái giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1 từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2024.

Tháng 4, Thủ tướng bổ nhiệm ông Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho đến khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.