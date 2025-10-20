Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, lần lượt tại Quyết định số 2315 và Quyết định số 2316, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Báo QĐND).

Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được kéo dài thời gian giữ chức vụ là Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương và Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/10.

Tại Quyết định số 2318, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/11.

Tại Quyết định số 2279, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.