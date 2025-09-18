Thủ tướng quyết định nhiều nhân sự Bộ Quốc phòng và Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 18/9, Thủ tướng đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định số 2086, Thủ tướng bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Ảnh: Bá Thanh).

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, theo Quyết định số 2089 của Thủ tướng.

Tại Quyết định số 2088, người đứng đầu Chính phủ đã bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 đối với Thiếu tướng Hà Tất Đạt.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng ban hành Quyết định số 2087 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.