Bộ Chính trị sẽ chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới của Cần Thơ

Chiều 22/9, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội sẽ diễn ra từ 26/9 đến 28/9.

Tham dự Đại hội có 485 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 141.000 đảng viên thuộc 109 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ. Trong số các đại biểu, có 96 đại biểu nữ (19,79%) và 19 đại biểu người dân tộc thiểu số (3,90%).

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Ông Trần Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, cho biết chủ đề của Đại hội lần này là "Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển TP Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại".

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi trường, hạ tầng... Đồng thời, báo cáo cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp chiến lược cho nhiệm kỳ tới.

Về công tác nhân sự, Đại hội sẽ không tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thay vào đó, các vị trí này sẽ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ định.

Tại Đại hội, các quyết định nhân sự sẽ được công bố. Thành ủy Cần Thơ khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tính dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy trình.

Một điểm mới đáng chú ý của Đại hội lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Theo ông Tâm, công nghệ sẽ được sử dụng trong nhiều khâu quan trọng như quản lý và phát hành tài liệu điện tử, đăng ký và điểm danh đại biểu, cũng như điều hành một số phiên làm việc.