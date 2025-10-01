Tỉnh Gia Lai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Ngày 1/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định của tỉnh điều động ông Nguyễn Bá Thạch, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ được điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Hoàng Thảo).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định bổ nhiệm ông Lê Dũng Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai giữ chức giám đốc trung tâm này.

Ông Cái Minh Tùng, Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh được điều động đến nhận công tác tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.

Ông Trần Nguyên Tú, Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn được điều động đến nhận công tác tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và bổ nhiệm giữ chức vụ chủ tịch công ty này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Gần, Trưởng phòng Điều hành dự án 1, thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giữ chức vụ phó giám đốc ban này.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là những cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong quá trình công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng trên cương vị mới, những cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.