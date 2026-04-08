Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ mới

Sáng 8/4, tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là lần thứ hai Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình được Quốc hội tín nhiệm, phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức danh quan trọng này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở tỉnh Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua và nắm giữ nhiều vị trí công tác ở tỉnh Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đầu năm 2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, khi 3 địa phương Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ sáp nhập, Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (mới).

Cuối tháng 9, khi đang đảm nhiệm cương vị này, ông Đỗ Thanh Bình tiếp tục được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Cuối tháng 10/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại Đại hội XIV của Đảng, ông được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIV và tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm.

Bộ cũng là đơn vị thực hiện chức năng quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng và quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.