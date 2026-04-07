Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng

Bước vào ngày làm việc thứ hai của kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XVI tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Quy trình bầu Chủ tịch nước sẽ bắt đầu từ sáng 7/4, với việc trình dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, trong phiên họp chiều 6/4 (Ảnh: Hồng Phong).

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Nội dung này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Quy trình nhân sự tiếp theo được thực hiện là kiện toàn bộ máy Chính phủ và chức danh Thủ tướng nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Tờ trình và báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được trình Quốc hội, trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Sau khi thông qua danh sách, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo chương trình dự kiến, từ 15h đến 15h30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Sau khi được bầu, tân Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 15h30, Quốc hội tiếp tục bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện VKSND Tối cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi nghị quyết bầu nhân sự được thông qua, Chánh án TAND Tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 17h10, theo chương trình, Quốc hội sẽ bầu và thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng VKSND Tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.