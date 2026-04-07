Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng: “Muốn phát triển nhanh, bộ máy phải trong sạch”

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu nhậm chức đầy tâm huyết trước Quốc hội chiều 7/4, ngay sau khi nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội bầu giữ chức người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Những trọng tâm của Chính phủ khóa mới cùng lời cam kết xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, cũng được tân Thủ tướng nhiều lần khẳng định khi phát biểu nhậm chức.

Đất nước không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên

Sau lời cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng, ông Lê Minh Hưng chia sẻ đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Ông Lê Minh Hưng trở thành Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Người đứng đầu Chính phủ thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước, đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh để ngày hôm nay đất nước ta có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế và uy tín quốc tế được nâng lên một tầm cao mới.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã tạo nền tảng vững chắc cho Chính phủ trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu, động lực và chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra vận hội mới mang tính lịch sử.

Mục tiêu này, theo tân Thủ tướng, đòi hỏi đất nước không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân.

Trước Quốc hội và nhân dân cả nước, tân Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Ông cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng trọng tâm, trước hết là xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân.

Tăng trưởng hai con số là “mệnh lệnh phát triển”

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng khi phát biểu nhậm chức đã đề cập 5 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Ông khẳng định Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế; quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội.

Cùng với đó là nhiệm vụ xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Trên tinh thần Chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân”, ông Lê Minh Hưng chia sẻ.

Thứ hai là quyết tâm nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Ông nêu rõ mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước

Chính phủ xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, theo lời Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất, đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.

“Chính phủ xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất, dành nguồn lực thích đáng để đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài”, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh cần nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với tăng cường quốc phòng, an ninh, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, khẳng định bản sắc và vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Định hướng thứ ba là vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới. “Nhiệm vụ của Chính phủ là đưa bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả thực chất, trở thành động năng mới”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý; nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu.

Định hướng quan trọng được Thủ tướng chia sẻ là xác định rõ việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết; khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở nơi gần dân nhất và sát dân nhất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp.

Xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm

Trọng tâm thứ tư Thủ tướng Lê Minh Hưng hướng đến là xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành. Theo đó, Chính phủ sẽ luôn quán triệt sâu sắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Người đứng đầu Chính phủ cam kết Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả với các cơ quan của Đảng trong quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; với Quốc hội trong xây dựng thể chế; với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; với địa phương trong tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực phát triển.

Thứ năm, theo Thủ tướng, cần xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương. Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết”, tân Thủ tướng nhấn mạnh.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, bên hành lang Quốc hội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Đi kèm với đó, Thủ tướng cho biết sẽ xử lý tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trước nhiệm vụ nặng nề nhưng đầy vẻ vang, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân, sẽ luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chính phủ ta là Chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân".

"Tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", theo lời Thủ tướng Lê Minh Hưng.