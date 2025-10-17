Khởi tố người cha hiếp dâm 2 con gái ở TPHCM

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can Ngô Văn Kế (SN 1979, ngụ Ninh Bình) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Kế bị tố cáo có hành vi hiếp dâm hai con gái ruột là N.T.Q.H. (SN 2004) và N.T.Q.L. (SN 2007). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở để khởi tố bị can về hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trao đổi thông tin, hỗ trợ và đồng hành cùng gia đình bị hại (Ảnh: Luật sư cung cấp).

Trước đó, vào năm 2024, hai chị em N.T.Q.H. và N.T.Q.L. đã đến công an trình báo việc bị cha ruột là ông Ngô Văn Kế xâm hại tình dục trong thời gian sống chung.

Vụ việc được phát hiện hồi tháng 6/2024, khi L. mâu thuẫn với mẹ và bỏ nhà đi, để lại một bức thư. Trong thư, L. kể vào năm 2018 đã bị cha ruột xâm hại tình dục 3 lần.

Sau đó, H. cũng nói với mẹ rằng vào năm 2011, khi mới 7 tuổi, cô từng bị ông Kế xâm hại và quấy rối nhiều lần.

Ngày 25/6/2024, trong dịp về thăm quê, người mẹ cùng hai con gái đã đến Công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu (cũ), tỉnh Nam Định trình báo sự việc.

Công an địa phương đã lấy lời khai của nguyên đơn và bị đơn. Ông Kế thừa nhận hành vi phạm tội trước cơ quan công an. Ngay sau đó, H. và L. được đưa đi giám định tại Bệnh viện Sản Phụ Nam Định, kết quả cho thấy “có vết rách cũ”.

Do hành vi bị tố cáo xảy ra tại TPHCM, Công an xã Hải Phú đã chuyển hồ sơ vụ việc về Công an quận Bình Thạnh để điều tra. Tuy nhiên, sau đó người cha bất ngờ thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội.

Đến ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án, với lý do:

“Từ các kết quả giám định, lời khai của những người liên quan, các tài liệu thu thập được và kết quả điều tra, xác minh, chưa đủ cơ sở để khẳng định ông Ngô Văn Kế có hành vi xâm hại tình dục đối với hai con ruột.”

Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xem xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, ngày 20/4, đơn vị này đã hủy bỏ quyết định không khởi tố của Công an quận Bình Thạnh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.