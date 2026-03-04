Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn trên cao tốc, Cục CSGT đưa ra khuyến cáo

Ngày 4/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn từ km123 đến km244) đang thi công mở rộng làn đường, phần đường xe chạy bị thu hẹp do quá trình xây dựng, thi công. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến, Đội 1 Cục CSGT đã đưa ra khuyến cáo với các tài xế.

Theo đó, các lái xe cần đi đúng tốc độ quy định; Giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phương tiện phía trước; Không lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô bán tải đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng, khiến tài xế tử vong tại chỗ (Ảnh: Hoàng Đức).

Ngoài ra, với các trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, cảnh sát khuyến cáo người dân cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m. Khi có sự cố, người dân có thể gọi vào số điện thoại 19008099 để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, khoảng 13h ngày 26/2, tại km159+350 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 30K-391.xx lưu thông trên đường cao tốc theo hướng Lào Cai - Nội Bài, khi xe này đi đến km159+350 bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng.

Một nạn nhân bị thanh sắt đâm vào ngực (Ảnh: Văn Tuân).

Nhà chức trách cho biết, cú va chạm khiến 2 người trên xe bị thương, trong đó một người bị thanh sắt rào chắn đâm vào ngực, mất nhiều máu. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, phương tiện cũng bị biến dạng sau tai nạn.

Gần đây nhất là khoảng 10h15 ngày 3/3, tại km183+800 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa bàn xã Châu Quế) xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Vào thời gian trên, ô tô bán tải màu trắng do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường cao tốc, khi tới km183+800 bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng.

Nhà chức trách cho hay, cú va chạm khiến nam tài xế tử vong tại chỗ. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, phương tiện cũng bị biến dạng sau tai nạn.

Tiếp đó, khoảng 13h cùng ngày (3/3), tại km194 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa bàn xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ việc xe con mang BKS 30L-664.xx đâm vào rào chắn công trường khiến tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.