Ô tô tải lật chắn ngang đường đèo B40 ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn xảy ra vào 13h30 ngày 24/3 trên đèo B40, tỉnh lộ 725, đoạn thuộc địa bàn xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian này, tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển ô tô tải lưu thông đến khúc cua trên đèo B40, bất ngờ lật nghiêng, chắn ngang đường đèo. Tai nạn khiến mạch giao thông 2 chiều trên đèo B40 bị ách tắc nhiều giờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, xử lý hậu quả tai nạn. Đến 15h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải phóng một phần, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Được biết, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Đèo B40 dài hơn 10km, thuộc tuyến tỉnh lộ 725, thuộc địa bàn xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trong những cung đường kết nối các xã của tỉnh Lâm Đồng và cũng là tuyến đường nguy hiểm với nhiều dốc, khúc cua nguy hiểm.