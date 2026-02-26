Ô tô tải chở nhiều xe máy bốc cháy dữ dội trên cao tốc

Khoảng 18h30 ngày 26/2, một vụ cháy ô tô tải xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua km324+400, thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc ô tô tải lúc này đang vận chuyển nhiều xe máy trên thùng.

Theo thông tin ban đầu, tài xế T.V.T. (SN 1988, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-84.2xx, di chuyển theo hướng Nghệ An - Hà Nội. Khi đến địa điểm trên, phần thùng xe bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi nhiều xe máy phía sau.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Tuấn Dương).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, phân luồng giao thông và hạn chế một làn xe để đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc.

Xe máy bị cháy trong vụ hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Thuận).

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều xe máy bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản.