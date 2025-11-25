Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Ngày 25/11, lãnh đạo UBND phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng 11h40 cùng ngày, trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, xe tải đang lưu thông đến dốc Bù Đá, thuộc phường Trúc Lâm, bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết ô tô tải BKS 36H-039.xx đang di chuyển trên cao tốc thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo vị đại diện, sau khi xảy ra sự việc, Đội 3 Cục CSGT cử cán bộ, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường khống chế vụ cháy, phân luồng giao thông, làm rõ sự việc.

"Rất may sự việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe tải bị thiêu rụi. Sau khoảng 30 phút đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ cháy, chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều phương tiện không dám di chuyển qua đoạn đường xảy ra vụ hỏa hoạn.

Đang lưu thông trên cao tốc, xe tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Cắt từ clip Ánh Tuyết).

Sự việc khiến giao thông trên đoạn cao tốc qua địa bàn phường Trúc Lâm bị ùn tắc kéo dài.

Lãnh đạo phường Trúc Lâm cũng xác nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người, chiếc xe tải hư hỏng nặng.