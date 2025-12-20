Ô tô tải bốc cháy dữ dội trên đường ở Hà Nội

Khoảng 14h17 ngày 20/12, tại đường Trần Thủ Độ (TP Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô tải.

Đầu chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Cắt từ clip).

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào thời gian trên, một chiếc xe tải BKS 29H-864.xx đang lưu thông trên phố Trần Thủ Độ, khi xe này đi tới đoạn gần tòa nhà NƠ4 - Khu đô thị Pháp Vân thì bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đến hiện trường dập lửa.

Chiếc xe tải trong vụ việc (Ảnh: Hoàng Thúy).

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng phần đầu xe tải đã bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.