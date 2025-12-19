Cháy quán thịt chó nổi tiếng trên TikTok ở Lào Cai

Ngày 19/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) xác nhận, vào trưa cùng ngày, tại một quán thịt chó gần khu vực cổng chào TP Yên Bái cũ, xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, các đơn vị chức năng tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Ngọn lửa thiêu rụi quán thịt chó (Ảnh: Cắt từ clip).

"Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Đây là một quán thịt chó nổi tiếng trên mạng xã hội", vị lãnh đạo UBND phường Văn Phú cho biết.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền video và hình ảnh vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán thịt chó Cổng Chào (thuộc địa bàn TP Yên Bái cũ). Ngọn lửa kèm khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc lên cao hàng chục mét.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội nhận ra đây là cửa hàng thịt chó nổi tiếng trên TikTok, từng gây tranh cãi với nhiều clip chế biến món ăn kỳ lạ.

Cụ thể, quán ăn này đăng tải nhiều video chế biến thịt chó thành món "trà sữa chân chó", "thịt chó sốt đậu". Những nội dung này thu hút hàng chục triệu view, song cũng nhận nhiều ý kiến tiêu cực.