Ô tô Santa Fe lật nghiêng giữa đường ở Hà Nội

Chiều 17/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Đống Đa làm rõ vụ việc, một chiếc ô tô bị lật nghiêng trên đường Láng (đoạn đối diện số nhà 26 đường Láng, gần Ngã Tư Sở).

Chiếc ô tô Santa Fe lật nghiêng sau cú va chạm với xe khác trên đường Láng (Ảnh: Nguyễn Linh).

Theo vị đại diện, khoảng 12h30 cùng ngày, một nam tài xế điều khiển ô tô con nhãn hiệu Hyundai Santa Fe BKS 30H-158.xx di chuyển trên đường Láng, khi đi tới gần Ngã Tư Sở thì đâm vào hông một chiếc ô tô khác đi cùng chiều. Vụ việc khiến chiếc ô tô Santa Fe bị lật nghiêng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc (Ảnh: Trung Nguyên).

Đáng chú ý, theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, sau khi xảy ra sự việc, nam tài xế ô tô Santa Fe có biểu hiện bất thường. Đội CSGT đường bộ số 3 đã có mặt, kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy với nam tài xế này, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.

Vụ việc khiến giao thông qua lại khu vực Ngã Tư Sở bị ùn ứ, nhiều người hiếu kỳ đứng xem sự việc.