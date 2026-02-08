Ô tô lật ngửa trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 8/2, trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn thuộc Km32+300, qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng.

Ô tô con lật ngửa trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, ô tô con (chưa rõ lai lịch tài xế) chạy theo hướng Nam - Bắc, đến địa điểm trên bất ngờ chuyển hướng rồi lật ngửa. Các nạn nhân trên xe may mắn được người dân hỗ trợ, đưa ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông, xử lý hiện trường, điều tra vụ việc. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc cục bộ.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, nối Đồng Nai với Lâm Đồng.